Lukaku, gol al Crotone: è il cinquantesimo in totale con la maglia dell’Inter

Fosse la prima volta ci sarebbe da meravigliarsi. Ma Romelu Lukaku ha conquistato gli interisti a suon di gol e protezione della palla, manco fosse un panda del WWF. Il giocatore belga nel giro di una stagione e mezza si è preso i cuori nerazzurri, lo ha fatto con il carattere, che si vede in campo e fuori, e con i numeri. Con il gol segnato al Crotone (quello del 4 a 2, aveva servito assist a Lautaro in occasione del primo gol) ha segnato la cinquantesima rete in maglia nerazzurra in tutte le competizioni. Un altro piccolo traguardo per il belga che punta a raggiungerne altri ancora più importanti.