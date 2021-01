LIVE, Inter-Crotone 0-1: Zanellato sorprende tutti, Crotone in vantaggio

MILANO – Anno nuovo, riparte il campionato di calcio di Serie A. I nerazzurri impegnati nel lunch match della 15a giornata di campionato dove ospiteranno il Crotone di Stroppa. Antonio Conte non cambia e punta ancora in maniera decisa su quello che si può definire il blocco dei titolari, con Barella-Brozovic-Vidal a centrocampo, in attacco naturalmente Lukaku e Lautaro con Hakimi e Young sulle corsie esterne. In difesa confermati Skirniar-De Vrija-Bastoni, in porta – naturalmente – Samir Handanovic

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Antonio Conte.

CROTONE (3-4-1-2): 1 Cordaz; 5 Golemic, 34 Marrone, 13 Luperto; 32 Pereira, 17 Molina, 21 Zanellato, 69 Reca; 30 Messias; 95 Eduardo, 97 Riviere.

A disposizione: 16 Festa, 3 Cuomo, 6 Magallan, 11 Dragus, 14 Crociata, 20 Rojas, 25 Simi, 26 Djidji, 28 Siligardi, 33 Rispoli, 44 Petriccione, 77 Vulic.

Allenatore: Giovanni Stroppa.

Arbitro: Aureliano.

Assistenti: Cecconi, Zingarelli.

Quarto Uomo: Ayroldi.

VAR: Fabbri

Assistente VAR: Ranghetti.