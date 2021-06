Italia, ecco come fermare Lukaku. GdS: “Per fortuna non ha un Lautaro di fianco”

Venerdì l'Italia di Mancini se la vedrà col Belgio e dovrà cercare di arginare il centravanti dell'Inter in grande forma in questo Europeo

"Nel 2016 finì prigioniero di Bonucci e Chiellini come Pinocchio tra i Carabinieri. La Gazzetta diede 8 a Leo, 7 a Chiellini e 4,5 a Big Rom. Bonucci e Chiellini dovranno ripetere la prova di allora. Uno in prima battuta, l’altro in seconda. Come ha fatto contro il Portogallo, Lukaku cercherà di defilarsi in fascia per trovare spazi. Non dovremo spaventarci ed arretrare per ridurre la profondità, perché se l’Italia si allunga, si spalancano i corridoi per le imbucate. Ecco, questo è un altro modo fondamentale per limitare la pericolosità di Big Rom: tagliargli i rifornimenti. Tielemans, anche in Premier, è considerato uno dei migliori nel «terzo passaggio», cioè nell’assist dell’assist: verticalizza per chi fa l’assist alle punte. In soldoni: Tielemans, De Bruyne, Lukaku. Spezzare queste due connessioni è un’assicurazione sulla vita. Quindi, Verratti su Tielemans, Jorginho su De Bruyne (che ricambierà) e Chiellini in feroce anticipo su Lukaku. Perché, come successo contro la Finlandia, se l’interista riceve in area da De Bruyne in posizione da centroboa, è quasi impossibile impedirgli di voltarsi e segnare. Abbiamo un vantaggio: non ha un Lautaro accanto. Se lo isoliamo, sarà più facile bloccarlo, come ha appena dimostrato Pepe", spiega La Gazzetta dello Sport.