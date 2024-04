Su Skysport, Beppe Bergomi ha parlato di Lukaku, l'ex attaccante dell'Inter che questa sera affronta con la Roma il Milan nella sfida di andata dei quarti di Europa League. Queste le parole dell'ex capitano nerazzurro: «Perché Lukaku è in difficoltà? Io non ho più rivisto la condizione fisica che il belga aveva quando l'Inter ha vinto lo scudetto con Conte».

«Da lì in poi infortuni presenti, come lo strappo dell'anno scorso, su un uomo di cento kg il recupero è complicato. La Roma per andare avanti deve avere un Lukaku diverso da quello che abbiamo visto finora, deve essere rifornito in maniera diversa, non solo con palle lunghe, deve dare qualcosa in più, così è troppo poco», ha sottolineato sul giocatore giallorosso.