Ex Inter, Tuchel: “Lukaku isolato? Connessione migliore con Kovacic e Mount”

L'allenatore del Chelsea ha risposto ai giornalisti che hanno sottolineato come l'attaccante belga non sia ancora pienamente integrato nel gioco dei Blues

Lukaku non si è ancora integrato nel gioco del Chelsea? In Inghilterra, la stampa non parla d'altro specie dopo la sconfitta dei Blues contro la Juventus. Di questo ha parlato anche Tuchel. Quando gli è stato chiesto se il belga non sia ancora troppo isolato rispetto alla squadra, ha risposto: «Non proprio. E' stato pienamente coinvolto nella prima partita contro l'Arsenal, nel secondo tempo contro il Tottenham è stato coinvolto nel creare occasioni per Timo Werner e per Mason nel primo tempo. Penso che il calcio in questo momento sia una questione di connessioni. Sento che Romelu ha una forte connessione con Mason Mount e Mateo Kovacic».