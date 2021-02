Rivista Undici: “Lukaku onnipotente? C’è una cosa importante che Conte ha fatto per lui”

L'attaccante nerazzurro ha lavorato moltissimo e grazie alla guida di Antonio Conte è diventato la colonna portante di questa Inter. Una colonna impossibile da abbattere.

La stampa che ha scritto e parlato della vittoria dell'Inter sulla Lazio ha esaltato senza esitazioni la crescita di Romelu Lukaku. I numeri parlano da soli, ma se non fossero sufficienti c'è un mix particolare che impedisce ai difensori di fermarlo: "In certe partite, quasi tutte a dir la verità, Lukaku dà proprio questa sensazione di onnipotenza non contrastabile: il suo mix di fisico e intelligenza e tecnica – soprattutto in quest'ordine ma anche invertendo gli addendi – sembra ineluttabile, bisogna solo sperare in una giornata negativa per poter pensare di uscire indenni da una sfida con lui".