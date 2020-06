TS – Lukaku, iniziano le “tue” partite: Conte si aggrappa al suo gigante, nel mirino…

L’Inter di Antonio Conte, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, è pronta a tornare in campo in campionato: i nerazzurri saranno di scena questa sera contro la Sampdoria. Come scrive Tuttosport, gran parte delle fortune del club passeranno dai gol di Romelu Lukaku:

“Aggrappati al proprio gigante. In attesa di capire se questa sera l’Inter rivedrà in campo il Lautaro Martinez di agosto-metà gennaio o quello spuntato (e distratto?) da febbraio in poi, Antonio Conte si affiderà principalmente a Romelu Lukaku. Il belga, tolti i due gol segnati in Europa League nelle due sfide col Ludogorets, non lascia il segno dal derby del 9 febbraio. Nelle due gare col Napoli in Coppa Italia e contro Lazio e Juventus, Lukaku non è riuscito a segnare, confermando un trend negativo contro le big del nostro campionato. Ma da stasera al 16 luglio, l’Inter affronterà otto squadre che non sono in lizza per la zona Champions, al massimo per l’ultimo posto in Europa League e nel girone di andata, contro avversarie del genere, l’ex Manchester United è stato devastante“.