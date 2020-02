TS – Lukaku a secco con le ‘big’: il suo rendimento è come quello dell’Inter, ecco i dati

21 reti in 32 gare complessive e un rapporto speciale con tutto l’ambiente a pochi mesi dal suo arrivo. L’impatto di Lukaku sull’Inter è stato senza dubbio devastante sia dal punto di vista del rendimento che della leadership. Numeri e fatti che appoggiano la tesi di Antonio Conte, che ha spinto in estate per averlo. Tuttosport sottolinea, però, che c’è un difetto a rendere imperfetta la prima parte di stagione dell’attaccante belga: Lukaku non ha ancora segnato contro una delle prime cinque squadre in classifica.

Non sono certamente mancate le prestazioni, ma il gol sì. Lukaku ha affrontato due volte la Lazio, una Juve, Atalanta e Roma e in nessuna di queste gare è andato in gol. Un rendimento in linea con quello della squadra: da scudetto contro le medio-piccole, sufficiente contro le prime. Un problema che il belga aveva palesato anche ai tempi del Manchester United. Nella passata stagione, per esempio, i ‘Red Devils‘ si piazzarono al sesto posto e Lukaku non realizzò nemmeno un gol in 10 presenze contro le prime cinque. Ora tocca a Big Rom sbloccarsi: lo scudetto dell’Inter passa anche dai suoi gol.