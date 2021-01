Col Crotone Lukaku punto di riferimento. Il difensore fa un errore che con lui non si fa mai

Sembra meno grave del previsto l’infortunio di Lukaku. Durante la partita con la Samp ha chiesto il cambio e si era palesemente visto dire a Conte di aver sentito tirare il muscolo. Una contrattura al quadricipite della coscia destra per la quale domani farà una risonanza e solo dopo si capirà se ci sarà o meno con i blucerchiati. Nella gara contro il Crotone l’attaccante ha segnato il 12 gol in Serie A, il 50esimo in totale in maglia nerazzurra. Ma non è solo un centravanti che segna. Big Rom è il punto di riferimento della squadra. Nella prima uscita dell’anno ci ha messo lo zampino almeno in quattro dei sei gol segnati.

ZAMPINO – Suo l’assist per Lautaro in occasione del pari per 1 a 1 ma anche nelle altre azioni è stato essenziale. Come fa spesso è partito centralmente, si è portato dietro dei giocatori e da lì è arrivato l’autotogol del Crotone. Sul secondo gol dell’argentino, il terzo dell’Inter, ancora una volta il belga è partito per vie centrali, ha superato gli avversari e ha passato a Brozovic, da lì la rete del Toro. Il quarto gol lo ha segnato lui. Il difensore fa un errore che non deve fare mai quando si tratta di Romelu: si poggia su di lui e in quel momento l’attaccante si poggia a sua volta sul difensore e fa perno su di lui superandolo aprendosi la strada verso la porta.

(Fonte: SS24)