Le parole di Romelu Lukaku ai microfoni di Inter TV dopo la sfida di Europa League con il Getafe: “Una partita difficile, con una squadra che gioca con aggressività. Abbiamo fatto bene, la difesa ha fatto un buon lavoro e anche davanti sono contento per aver fatto gol per la squadra e per Christian che ha fatto un gol importante per noi. Dobbiamo continuare così, pensare alla prossima partita per vincere e continuare a lavorare per la squadra”.

(Inter TV)