Costacurta: “Benzema più forte di Lukaku? Ma assolutamente no. Se dite questa cosa…”

«Brozovic tra uomini chiave di Conte? Secondo me la disposizione in campo con questo modulo lo aiuta perché prima doveva coprire. Ma spalleggiato dal fenomeno Barella e Gagliardini riesce a fare meglio e credo possa essere il croato l’ago della bilancia». Costacurta ha parlato così del giocatore nerazzurro prima della gara con lo Shakhtar e a proposito di Lukaku ha aggiunto: «Meglio Benzema di lui? Ma assolutamente no, ma dai non è meglio Benzema. Se adesso Benzema è meglio di Lukaku, prendo il tablet ed esco dallo studio».

(Fonte: SS24)