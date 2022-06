Lukaku, l’offerta dell’Inter è di 7+2. Ecco quanto costerà un anno di Romelu

“Per il prestito annuale del belga, il Chelsea chiede 10 milioni. L’Inter ha risposto con 7 più 2 di bonus. Se si sommano i 7 netti più bonus che andrebbero al giocatore, e circa tre di tasse grazie al decreto Crescita, avere per un anno in squadra Romelu costerebbe all’Inter 22 milioni, bonus compresi. Tanto, in assoluto. Poco, se si considera che meno di un anno fa il Chelsea lo ha pagato 115 milioni proprio all’Inter. Per quanto riguarda il mancino ex Juve, lo scoglio sono le pretese del suo procuratore Jorge Antun”, si legge su Repubblica.