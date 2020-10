Inter-Real in CL, Lukaku a Courtois: “10 anni dopo l’uno contro l’altro. Non ricordo…”

Romelu Lukaku ha guardato in tv i sorteggi di Champions League. Ha seguito Malouda e Drogba che hanno assistito al sorteggio e ha scritto un tweet per loro.

Poi ha risposto a Courtois, portiere del Real Madrid: “Dopo dieci anni l’uno contro l’altro”, che lo aveva taggato in un messaggio con delle emoticon . Un giornalista segnala all’attaccante dell’Inter che a memoria potrebbero aver giocato contro nel 2014 e nel 2018. E Romelu ha risposto: “Mi sono dimenticato di quelle sfide”. I due hanno in comune l’esperienza al Chelsea (2011) e la Nazionale belga. Ma sono stati anche rivali in Premier League.