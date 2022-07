Lukaku, Inzaghi non stravolgerà il proprio credo. Ecco cosa si aspetta da Romelu

"L’Inter dello scorso anno è stata per lunghi tratti una macchina da gol e per tutto l’anno una fabbrica di occasioni da rete. Spesso è mancata però sotto porta, nel guizzo vincente. Ed è quello che Simone si aspetta da Romelu, tornato per riportare l’Inter sul tetto d’Italia grazie ai suoi gol, come accaduto nell’era Conte. La sua Lu-La, però, sarà diversa, come l’atteggiamento di squadra: Romelu era abituato a strappare negli spazi, con la squadra schiacciata verso la propria porta, pronta a ripartire. Inzaghi invece ama gestire il palleggio, coinvolgere tutti nel fraseggio. E con Lukaku non stravolgerà il proprio credo: al belga chiederà di allungare la difesa avversaria per facilitare il palleggio sulla trequarti e gli scambi con Lautaro. E poi di chiudere a rete, con la fame che lo contraddistingue", spiega La Gazzetta dello Sport.