Lukaku, dedica speciale per Atsu: “Perdita difficile da accettare”

Il calciatore nerazzurro conosceva il ghanese che ha perso la vita nel terremoto in Turchia per l'esperienza comune al Chelsea

Nelle ultime ore il suo corpo è stato ritrovato sotto le macerie e la notizia ha colpito molto l'attaccante dell'Inter che ieri sera nella gara contro l'Udinese gli ha dedicato un pensiero. Dopo il gol su rigore il belga ha alzato la testa al cielo in segno di preghiera. Sui social, più tardi, ha lasciato intendere che il pensiero e la dedica erano per quel suo amico perso in una tragedia che ha cancellato la vita di migliaia e migliaia di persone.

In un post su Instagram Romelu ha espresso tutto il suo dolore: "Riposa sereno, fratello. Questa è una cosa difficile da accettare. Sei stato umiltà e amore per Dio per come ti allenavi e per l'amore che provavi per la tua famiglia e i tuoi figli. Il Signore dia la forza a loro e benedica la tua anima. Ti vorrò bene sempre".