Sky – Lukaku dopo lo scontro con Ibra si è posto una domanda. Dal derby si porta via…

Il giorno dopo rispetto al derby con il Milan e rispetto a quanto accaduto con Ibrahimovic? Matteo Barzaghi ha parlato di Lukaku a Skysport e ha sottolineato come l’attaccante nerazzurro possa sentirsi in queste ore:

“Intanto si può rilassare a casa perché Conte ha dato un giorno di riposo ai suoi. Soddisfatto per la vittoria ma c’è amarezza perché si chiede come mai Ibrahimovic abbia voluto provocarlo in quel modo. Perché abbia voluto colpirlo nelle parole e si rende conto anche lui di essere stato forte nella reazione perché le scene non sono state belle da nessuna delle due parti. Per chi conosce Romelu, anche fuori dal campo quando si incontra, sembra uno che nel derby in quel momento ha perso la testa. Intanto è tornato a fare gol con un rigore pesante caricandosi l’Inter sulle spalle. E questa risposta sul campo è quella che il calciatore deve portarsi via dal derby”.

(fonte: SS24)