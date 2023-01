Sky – Lukaku cercherà di mettersi a disposizione con il Verona o il Milan

Lukaku non è riuscito ancora a dare all'Inter quello che si era ripromesso quando ha chiesto alla dirigenza di tornare alla Pinetina. L'ultima problema fisico che lo ha fermato è l'infiammazione ai tendini del ginocchio e non ci sarà questa sera nella gara di Coppa Italia contro il Parma.

Cercherà di mettersi a disposizione per la partita contro il Verona o per la Supercoppa contro il Milan, hanno riferito a Skysport. Il giocatore nerazzurro ha bisogno di trovare la giusta condizione fisica per rendere al cento per cento e la speranza dell'Inter è proprio che non ci siano ulteriori ricadute