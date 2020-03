Tifosi a casa, l’Inter gli fa compagnia facendosi aiutare da Lukaku

E’ un momento di pausa forzata per tutto quanto sta accadendo in Italia a causa del Coronavirus. L’Inter è stata costretta a fermare le proprie attività e tutti i giocatori sono a casa in isolamento. La decisione è stata presa dopo che la Juventus ha annunciato che Rugani è stato trovato positivo al Covid19.

Il club nerazzurro, sui social, ha deciso di fare compagnia ai tifosi, che devono restare a casa da decreto e per buon senso, con i gol di Lukakuie. E ricorda il profilo della società: “E’ il miglior marcatore in trasferta nei top-5 campionati europei 2019/20 con 12 reti”.