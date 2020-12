Exploit Lukaku, si diano i giusti meriti a Conte. “E oggi viene da farsi un’altra domanda”

Nel percorso di crescita di Romelu Lukaku da quando è arrivato all’Inter, c’è tanto Antonio Conte. Il tecnico salentino lo ha voluto a tutti i costi, puntando i piedi nell’estate del 2019 quando la trattativa con lo United sembrava ad un punto dall’interrompersi e con la Juventus inseritasi in maniera importante. L’affare è andato in porto e Lukaku, sin da subito, si è integrato alla perfezione negli schemi di Conte.

Se l’Inter è ancora viva in Champions League, gran parte del merito è di Romelu Lukaku, autore di due gol e di una partita mostruosa contro il ‘Gladbach. La sfida con il Borussia ha fatto capire “quanto Conte lo abbia aiutato a recuperare posizioni all’interno di un panorama europeo che non lo vedeva più ai primissimi posti, dopo l’esperienza negativa al Manchester United”, scrive La Gazzetta dello Sport che poi pone una domanda: “Oggi viene da chiedersi: quanto pesa Lukaku? Ok, 100 kg sulla bilancia e lo sappiamo. Ma il livello raggiunto è tale da permettersi di essere confrontato senza pudore ai big d’Europa. In assoluto, solo Lewandowski, Haaland e Cristiano Ronaldo hanno segnato di più nell’anno solare, tenendo come riferimento sia le reti nei club sia nelle nazionali”.