Lukaku, futuro all’Inter a rischio. “L’ennesimo stop aumenta i dubbi sul riscatto”

L'ennesimo stop di Romelu Lukaku impone all'Inter più di un interrogativo sul futuro del belga in nerazzurro. "Lukaku si ferma ancora. Stavolta per pochi giorni, ma, alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi, è soltanto una magra consolazione. Se non altro, il nuovo guaio non ha nulla a che fare con la distrazione ai flessori della coscia destra, con conseguente ricaduta, che di fatto lo ha tenuto fuori per tre mesi. Si tratta di una leggera infiammazione al tendine del ginocchio sinistro, probabile conseguenza del doppio sforzo in 3 giorni, tra Napoli e Monza. È comunque il segnale di un fisico che fatica a riprendersi e che, a questo punto, non sembra in grado di dare garanzie. Big Rom, ovviamente, non sarà a disposizione stasera contro il Parma e lavorerà individualmente per qualche giorno. Quindi, le sue condizioni verranno rivalutare e si stabilirà se Inzaghi possa contare su di lui per il match con il Verona di sabato prossimo. Subito dopo, mercoledì 18, è in programma la Supercoppa con il Milan a Riyad. Tutto lascia credere che il totem belga si possa ristabilire in tempo, ma immaginare il suo utilizzo dal primo minuto - uno degli obiettivi della sua ripresa post-infortunio - sembra davvero difficile…", spiega il Corriere dello Sport.