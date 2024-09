Da Hermoso e Hummels a Dybala e Lukaku: 10 risposte per asta e fantacalcio

•⁠ ⁠Abraham da prendere? Abraham si può prendere in coppia con Morata per avere la certezza di schierare il centravanti del Milan, però se l'inglese va via a pochissimi crediti. E ancora meglio se c'è lo Switch. Altrimenti, si può pensare all'ex Roma come jolly, senza lo spagnolo, per gli ultimissimi slot. E per schierarlo basta avere una copertura sicura, anche se non parte dall'inizio. Opzione low cost, da jolly.

•⁠ ⁠Che slot è Nico Gonzalez?Se sta bene è un secondo slot pieno, fino a oggi andava sui 50-70 fantamilioni su 500. Ora però si è infortunato in nazionale ed è il suo grande problema, quindi il prezzo un po’ calerà, in attesa di capire i tempi di recupero. Un po’ di prudenza in più per il prezzo serve, ma ad ora rimane un secondo slot.

•⁠ ⁠Almqvist, Cancellieri, Mota, Banda: tengo o lascio? Tieni Cancellieri e Mota, lascia Almqvist e Banda. Ha già segnato al Milan l'ex Lazio, ora al Parma, è più da gol rispetto al compagno di squadra Almqvist, da tenere solo uno dei due. E Mota se sta bene è un titolare nel Monza e anche lui è più da bonus rispetto a Banda. Il portoghese gioca anche più vicino alla porta.

•⁠ ⁠McTominay giocherà? Da prendere? Sì, alla lunga McTominay dovrebbe giocare titolare nei due di centrocampo del Napoli, al posto di Anguissa. È da prendere, magari inizialmente non partirà sempre titolare e a volte subentrerà, ma poi la gerarchia dovrebbe cambiare. Uno come lui è difficile tenerlo fuori, per il fantacalcio è una buona scelta perché segna tanto, l'anno scorso 10 gol tra tutte le competizioni.

•⁠ ⁠Ho Ruggeri, prendo anche Zappacosta? In leghe numerose si può fare la coppia, visto che Zappacosta si alternerà con Ruggeri. Altrimenti si può avere anche solo Ruggeri, il titolare in partenza è lui e Zappa è il vice dopo la partenza di Bakker.

•⁠ ⁠Svincolo Dybala per Lukaku? Sì, Lukaku nel Napoli di Conte sarà un titolarissimo e inamovibile in attacco. Se starà bene, le giocherà praticamente tutte ed è più bomber rispetto all'argentino della Roma. Salvo clamorose sorprese, BigRom avrà anche i rigori. Non ci piacciono molto queste soluzioni di regolamento in cui si svincolano big come Dybala, però se dobbiamo scegliere tra lui e il belga il secondo ora vale di più.

•⁠ ⁠Svincolo Harroui o Malinovskyi? Svincola Harroui. Nessuno dei due ha il posto fisso, ma Malinovskyi col suo mancino può regalare qualche bonus anche subentrando, non dimentichiamo che calcia tutti i piazzati (non dovrebbe invece essere la primissima scelta per i rigori).

•⁠ ⁠Svincolo Ndicka, Valeri o Miranda? Se non hai urgenze nell'immediato puoi svincolare Ndicka, che potrebbe giocare meno visti gli arrivi di Hummels ed Hermoso. Valeri quando tornerà dall'infortunio sarà ancora la prima scelta come terzino sinistro nel Parma e Miranda diventerà il terzino sinistro titolare del Bologna al posto di Lykogiannis.

•⁠ ⁠Tengo Vitinha o prendo Dia? Prendi Dia se cerchi più gol. Vitinha in partenza è titolare nell'attacco del Genoa accanto a Pinamonti, ma la sensazione è che l'ex Salernitana veda di più la porta e lo ha già dimostrato in Serie A. Vitinha potrebbe avere meno ballottaggi e ha anche meno impegni infrasettimanali non avendo l'Europa, però complessivamente meglio Dia.