Per il futuro, il club nerazzurro ha messo nel mirino Bijol dell’Udinese. Ma crescere un’alternativa in casa (Palacios, ndr) sarebbe comunque utile. Magari anche nel corso di questa annata. Come già sottolineato, però, serviranno prima le valutazioni del campo. Che, evidentemente, scatteranno nel momento in cui sarà effettivamente agli ordini di Inzaghi", si legge.