GdS – Derby, Dzeko titolare “anche per non spremere Lukaku”

Il belga dovrebbe tornare in panchina dopo la gara con l'Atalanta anche per non sovraccaricarlo: si è appena ripreso dal problema al ginocchio

Lautaro Martinez sarà titolare nel derby e su questo non ci piove. Il ballottaggio semmai è tra Lukaku e Dzeko. E il bosniaco sembra in vantaggio. Il belga ha dimostrato di star bene nella gara contro l'Atalanta di Coppa Italia ma ha bisogno di minutaggio per trovare forma e gol.

Contro la squadra di Gasperini però il compagno ha riposato e per questo potrebbe essere lui a partire dal primo minuto nel derby contro il Milan in programma domenica sera. "E inoltre c'è la volontà di non spremere troppo Lukaku che da poco si è ripreso dal fastidio al ginocchio", sottolinea La Gazzetta dello Sport. Dimarco tornerà da titolare a sinistra e c'è curiosità per la presenza o meno in campo dal primo minuto di Skriniar. Una volta sulla sua presenza in campo da titolare non ci sarebbero stati dubbi.