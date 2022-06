Inter, Lukaku: “Ciao interisti, lavoreremo per fare meglio di prima”. Like di Dzeko

Romelu Lukaku stava nella pelle e ci ha creduto tanto a questo ritorno. Il sorriso stampato sulla faccia per tutto il giorno, da quando è sbarcato a Linate, fino all'uscita dalla sede dell'Inter dove ha firmato - per la seconda volta - il suo contratto. Giocherà un anno in prestito a Milano e poi chissà. Ma a lui tanto basta per essere felice e lo ha detto e ridetto con i suoi saluti alla gente, con le prime parole ufficiali, in inglese e in italiano, come in questo video postato oggi dal club nerazzurro.