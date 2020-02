Primo gol con la maglia dell’Inter per Eriksen che ha sbloccato la gara di Europa League in casa del Ludogorets. E arrivano i complimenti di chi di gol con la maglia nerazzurra ne ha già fatti parecchi in stagione, Romelu Lukaku: “Ben fatto ragazzi. Congratulazioni Eriksen per il primo gol con la maglia dell’Inter”.,