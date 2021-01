De Grandis (Sky): “Lukaku triste, è il segno di Ibra? Eriksen, la soluzione l’ha data Capello”

«Inter-Juve non è mai una partita di secondo piano, poi la mancanza di partite in Europa può essere un aiuto. Conte sta stimolando Eriksen che può dare di più in fase di preposizione, i suoi piedi si vedono tutti». Stefano De Grandis, a Skysport, ha parlato della gara di Coppa Italia tra le eterne rivali del calcio italiano.

Poi ha parlato anche della gara di San Siro contro il Benevento e dell’attacco nerazzurro che è tornato a segnare: «Lukaku, secondo me, ha fatto una delle sue peggiori partite. È stato bravo, ha fatto due gol. Ma nel primo tempo era triste, chissà che il litigio con Ibra non abbia lasciato qualche segno, perché non sembrava il solito spensierato Romelu. E non ha esultato, esatto».

Sulla valorizzazione di Eriksen ha aggiunto: «Conte ci ha messo un po’ a motivarlo. Se volevi motivarlo potevi farlo entrare prima dell’88esimo. Però l’importante è che alla fine si arrivi ad una soluzione e il tecnico dell’Inter sembra averla trovata ora. Capello lo aveva detto di farlo giocare da regista, aveva previsto questa soluzione, l’aveva vista come interessante ed interessante è stata».

(Fonte: SS24)