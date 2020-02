Lukaku ed Eriksen le stelle dell’Inter. Romelu gli spiegherà come si fa a vincere il derby

Esperienza e qualità. Serviranno anche questi due fattori all’Inter per cercare di superare il Milan e rimanere attaccati alla vetta in Serie A. Lukaku ha già portato tanto in termini di esperienza e gol, ora toccherà anche a Eriksen lo stesso compito.

“Uno ha capito subito come si fa, l’altro sogna un finale di derby identico a quello dell’amico nerazzurro. Romelu Lukaku e Christian Eriksen sono le stelle di un’Inter che prova a vincere la quarta stracittadina di fila in A, come non le succede dal 1983. Due stelle che alla sfida contro Ibra ci arrivano – ovviamente – in modo diverso. Big Rom l’ha provato sulla pelle il significato di segnare a San Siro contro i rossoneri. Sabato 21 settembre la sua zuccata pietrifica Gigio Donnarumma e blinda la vittoria: così il belga entra di prepotenza nel cuore del tifo interista. Perché aveva già fatto gol a Lecce e Cagliari ma quella notte resta segnata nel calendario”, riporta La Gazzetta dello Sport.

“Prima di settembre, Romelu aveva già giocato derby tra Londra, Liverpool e Manchester, con un bilancio non troppo rassicurante: 14 partite di Premier e Coppa di Lega, soltanto 2 vittorie (una ai rigori), e con i 3 gol ai Reds unica nota da ricordare sul curriculum. Poi il colpo di testa al Milan ha subito cambiato il copione tricolore. E oggi, dopo 20 gol stagionali (16 in Serie A, 2 in Champions e 2 in Coppa Italia), il numero 9 dell’Inter ha un peso specifico ancora più importante nel mondo nerazzurro. Leader in campo e leader fuori, che adesso ha il compito non scritto di spiegare all’uomo-scudetto Eriksen come si fa a battere i cugini rossoneri. Cinque mesi fa, nel giorno dell’andata del derby di Milano, Chris perdeva a Leicester con il suo Tottenham giocando appena 11 minuti. Ora eccolo qua, finalmente (per lui) catapultato in un nuovo mondo calcistico che cercava da tempo. Due sere fa non si è sottratto nemmeno al rito di iniziazione, cantando Wonderwall degli Oasis (amatissima dai tifosi inglesi) davanti ai compagni divertiti, sotto l’attenta regia del leader Lukaku. Romelu è sempre il trascinatore, l’ex Spurs vuole diventarlo al più presto. L’anti-Cristiano Ronaldo sta correndo per convincere del tutto Antonio Conte a scommettere su di lui dopo l’assaggio con la Fiorentina e la prima da titolare a Udine. C’è ancora spazio per l’insidia Vecino accanto agli intoccabili Brozovic-Barella, ma Eriksen vuole essere protagonista domenica sera sin dall’inizio. Per lasciare la prima traccia con la maglia nerazzurra numero 24″, aggiunge la rosea.