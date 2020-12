Inter, Lukaku nella Top 3 tra Champions ed Europa League: nelle ultime 2 stagioni…

Romelu Lukaku continua a impressionare. Il centravanti belga dell’Inter è già a quota 16 gol in 17 partite in questa stagione grazie alle 11 reti in 12 presenze con i nerazzurri e alle 5 in 5 gare con il Belgio.

Come sottolinea Tuttosport, in Europa, fra Champions ed Europa League, nelle ultime due stagioni solo Lewandowski (18) del Bayern Monaco e Haaland (16) del Borussia Dortmund hanno segnato più di Lukaku. L’attaccante dell’Inter è a quota 13, con 6 reti in Champions e 7 in Europa League.