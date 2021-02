Ex all. Lukaku: “Felice all’Inter con Conte. Farà di tutto per lo scudetto”

Ariel Jacobs, ex allenatore di Romelu Lukaku all'Anderlecht, ha svelato la felicità dell'attaccante belga nel vestire la maglia dell'Inter

"Devo essere onesto, no. Quando è venuto in Italia, conoscevo il profilo di Romelu. Veloce, rapido, non sono le caratteristiche perfette per la Serie A: è stato straordinario e ha dimostrato i passi da gigante che ha fatto in carriera. Segna ma non solo: la cosa più importante è che fa grandi partite anche per i compagni".