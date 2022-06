Lukaku, messaggio all’Inter: vuole farsi perdonare, sa già cosa fare. In testa un rimpianto

Romelu Lukaku non vede l'ora di tornare all'Inter: il suo desiderio potrebbe essere esaudito nel giro di pochi giorni. Nella sua testa, come scrive La Gazzetta dello Sport, c'è tanta voglia di farsi perdonare dopo la "fuga" della scorsa estate, oltre a un pensiero fisso chiamato scudetto: "Quello che Romelu ha stravinto, senza avere poi la possibilità di festeggiare in un San Siro bollente o in mezzo a un popolo che lo adorava. [...] In certe serate particolarmente grigie, le partite dell'Inter erano un rito nostalgico che metteva di buon umore. Nell'ultima stagione Rom è stato un tifoso in più, deluso come tutti per la beffa del Milan. Quei Diavoli in giro per la città in pullman gli hanno lasciato un sapore amaro: era la scena che avrebbe voluto vivere lui stesso un anno fa e che gli è stata tolta dalla pandemia. Per questo Romelu ha ripetuto al tecnico nerazzurro (ma a tutte le componenti della società) che si farà perdonare per il "tradimento" del 2021 con una precisa missione: vuole dare un colpo di forbice a quel tricolore. Lavorerà dal primo giorno per strapparlo dalla maglia del Milan e appuntarlo sul nerazzurro, con l'aggiunta dell'agognata seconda stella. Tutte le alte sfere nerazzurre, dall'allenatore ai dirigenti fino al presidente Zhang, hanno apprezzato questa indomabile voglia di Inter manifestata da Romelu, unita al suo focus così netto sulla vittoria in campionato. Il più elettrizzato, però, è proprio Simone a cui era bastato qualche allenamento per capire che il belga è un diamante non del tutto sgrezzato ancora".