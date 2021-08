TS – Inter, confermati i timori di Conte. Lukaku? Una cosa ha ferito i dirigenti

Secondo il quotidiano i dirigenti dell'Inter non avrebbero preso bene la volontà del centravanti di accettare subito il Chelsea

"Le diplomazie sono al lavoro anche perché è ormai iniziato il conto alla rovescia per la sfida di Supercoppa Uefa contro il Villarreal. Questi comunque sono dettagli che non spostano la realtà dei fatti: quanto accaduto all’Inter, con le cessioni del belga e di Hakimi (e occhio ora a De Vrij) ha confermato quanto temeva Antonio Conte, ovvero che Suning volesse smantellare la squadra che aveva appena vinto lo scudetto per rendere meno pesante il passivo nei conti nerazzurri. A ferire i dirigenti, il fatto che quando è arrivata l’offerta del Chelsea, il belga non ha opposto alcuna resistenza, facilitando così il compito a Suning", sottolinea Tuttosport.