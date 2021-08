Zazzaroni: “Lukaku? Altro che Inter, già lo scorso anno si era messo d’accordo col City”

Il direttore del Corriere dello Sport ha commentato la cessione del centravanti dell'Inter e la sua scelta di tornare in Premier

"Un soggettone, il belga: per un paio di anni ho creduto nella sua completa adesione alla causa interista, essendosi legato anima, corpo - e portafoglio - a Conte. Almeno così mi era sembrato. Di recente, però, sono venuto a sapere che già l’estate scorsa, dopo la prima stagione a Milano, aveva provato a tornare in Premier mettendosi d’accordo con il Manchester City: l’affare subì uno stop improvviso nel momento in cui Messi si ritrovò per qualche giorno senza il contratto, né la voglia di restare a Barcellona, e Guardiola si mosse nella direzione dell’ex pupillo. La cosa giunse all’ orecchio di Lukaku che, offeso, si tirò indietro. Di fronte ai milioni, non c’è gratitudine che tenga".