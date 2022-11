Lukaku, il fisioterapista del Belgio: “Pronto per il Mondiale? Aspettiamo esami. Ma…”

Queste le parole del membro dello staff medico della Nazionale: «Abbiamo un'ottima collaborazione con i club durante l'anno. Comunichiamo con loro sullo stato dei giocatori e sugli esami che svolgiamo. Gli esami sono cominciati oggi, poi vedremo quale sarà la prognosi e si deciderà se resterà o meno in Belgio. La ricaduta potrebbe portare ad un down mentale? Romelu ha molta esperienza e può farcela. Abbiamo già avuto casi simili: quelli di Axel Witsel per l'Europeo e Vincent Kompany per la Coppa del Mondo. Quindi non è la prima volta e Romelu è abbastanza forte mentalmente per potercela fare. Se arriverà in forma per la prima gara del Mondiale in programma il 23 novembre? Non posso rilasciare dichiarazioni su questo oggi. Dobbiamo aspettare l'esito degli esami».