Inter, Lukaku posta la foto e scatta la gag di Lautaro e compagni: i tifosi se la ridono

Segnali di buon umore in casa Inter: la squadra si è messa a scherzare con Big Rom sui social dopo una sua foto postata

Una foto di Lukaku ha scatenato i suoi compagni. Il giocatore dell'Inter ha postato un suo selfie, mentre è alla guida della sua macchina. Il look è casual, è al volante e ha la cintura. Un'immagine semplicissima. Ma a quel punto i suoi compagni non si trattengono. Eriksen gli manda la faccina con gli occhiali da sole, Hakimi sceglie quella tutta imbarazzata.

Poi ci sono quella di Barella, Ranocchia e Lautaro Martinez, suo compagno di mille battaglie in attacco. I tre lo prendono evidentemente in giro: hanno scelto la faccina verde e quella che vomita per commentare e Romelu se la ride con le lacrime. I tifosi hanno assistito alla gag: "Attenti - scrivono - che qua cominceranno a dire che siamo in crisi". "Io vi adoro", scrive qualcun altro. "Lauti, non si fa così col tuo compagnuccio". Segnali di buon umore in casa nerazzurra.