L’Inter batte la Sampdoria 2-1 nel recupero di campionato grazie alle reti di Romelu Lukaku e di Lautaro Martinez, e si riporta a -6 dalla Juventus. L’attaccante belga, al 18 gol in campionato (24 in stagione), è una garanzia di vittoria, come scrive La Gazzetta dello Sport: “Per l’Inter i gol di Lukaku sonouna garanzia: in A ha messo il timbro in 13 partite e solo col Parma non sono arrivati tre punti“.