Inter tornata a galla dopo un settembre nero. E senza Lukaku il gioco è cambiato così

"Dopo un settembre nero (sconfitte con Milan, Udinese e Roma) la formazione meneghina si è rimessa in carreggiata, infilando una serie di quattro vittorie consecutive e riuscendo a qualificarsi agli ottavi di Champions a spese del Barcellona. Dal punto di vista dei numeri, l’undici di Inzaghi è il secondo attacco del campionato per gol fatti (25, alla pari del Milan) e per tiri in porta (70) e il terzo per gol attesi (expected goals), con un dato di 23.42 xG (dietro Napoli e Roma). La prolungata assenza di Lukaku è stata quindi assorbita bene dalla banda Inzaghi. La mancanza dell’attaccante belga non ha impedito l’evoluzione di una squadra che, rispetto allo scorso anno, è ora un po’ più diretta, come dimostrano i dati relativi al tempo medio per possesso offensivo (passato da 11.51sec. a 10.59) e al numero di passaggi per azione d’attacco (scesi da una media di 4.13 ad una di 3.85)".