Il Giornale – Lukaku, Chelsea pronto ad offrire 130mln. Resistenza Inter attiva, ma…

Il quotidiano parla dell'addio dell'attaccante nerazzurro e lo considera come possibile anche perché al calciatore potrebbero essere offerti fino a 15 mln

Anche il quotidiano Il Giornale parla dell'addio di Romelu Lukaku all'Inter. Un'ipotesi chiaro. Bastata a far tremare i tifosi nerazzurri. Ausilio e Marotta lavorano da settimane per scongiurare un'altra cessione. Ma c'è da prendere atto che le big londinesi hanno messo gli occhi sulla LuLa e un'offerta choc potrebbe mettere in discussione ogni certezza. "I due dirigenti non sono riusciti a fare cassa con gli esuberi e per questo c'è il rischio di dover cedere un pezzo dell'argenteria - spiega il quotidiano - perché Zhang aveva fissato sui cento mln la somma dei soldi da incassare da questo mercato".