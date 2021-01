Inter, Lukaku vuole il gol con la Juve per un motivo: “In Serie A mai successo che…”

L’Inter, per battere la Juventus, si poggia sulle spalle del suo totem: Romelu Lukaku. Il belga è a caccia del suo primo gol contro i bianconeri dopo due gare a secco l’anno scorso, anche per interrompere un piccolissimo digiuno in campionato. Spiega Tuttosport: “L’Inter, con una partita in più, ha 37 punti contro i 33 della Juventus: una vittoria permetterebbe di allungare sui bianconeri. Big Rom dopo aver smaltito una contrattura al quadricipite della coscia destra accusata nella prima gara del 2021 contro il Crotone – ha poi iniziato in panchina con la Sampdoria a Genova, gara che l’Inter ha perso -, sta ritrovando la condizione migliore.

Contro la Roma non ha segnato, ma ha vinto a sportellate il duello con Chris Smalling. Mercoledì in Coppa Italia a Firenze è subentrato a metà ripresa e all’ultimo minuto dei supplementari ha evitato i rigori con un potente colpo di testa. In campionato non segna dal 3 gennaio con il Crotone, quando si fece male, quindi due gare a secco (ma contro la Samp ha giocato 30 minuti): in questa Serie A un digiuno del genere, quando è stato a disposizione, non gli era mai successo”.