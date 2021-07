Lukaku vuole l’Inter anche senza Conte. “Un fatto ha dato grande carica a Inzaghi”

Big Rom non ha mai nascosto l’intenzione di proseguire nel progetto, anche senza il suo “mentore” Antonio Conte

The king is back: Romelu Lukaku è finalmente arrivato in quel di Milano e ieri sera ha raggiunto la squadra nel ritiro di Appiano Gentile. E sulle sue intenzioni Tuttosport è chiarissimo: "Big Rom non ha mai nascosto l’intenzione di proseguire nel progetto, anche senza il suo “mentore” Antonio Conte: l’attaccante belga e il nuovo tecnico Simone Inzaghi, per stessa ammissione dell’allenatore, si sono sentiti di frequente in questo mese di luglio e l’unità di intenti è evidente. E la voglia di rimettersi al lavoro di Lukaku ha dato ancora più carica a Inzaghi, che confida nell’alchimia del tandem con Lautaro per continuare a volare".