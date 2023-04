EDICOLA CDS – Lukaku graziato, lezione ai razzisti: Gravina gli toglie la squalifica

La Lazio a sorpresa perde in casa contro il Torino, la Salernitana vince 3-0 col Sassuolo e finisce 1-1 il derby ligure tra Sampdoria e Spezia. Domenica l’Inter di Simone Inzaghi apre il programma alle 12.30 con la trasferta di Empoli, scende poi in campo il Milan alle 18 e alle 20.45 c’è Juventus-Napoli. Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domenica 23 aprile.