Marani: “Scontro Ibra-Lukaku? Non è una scena degna della loro bravura. Un campione…”

«Rischiamo di essere moralisti. Ma credo che un campione debba essere un campione in tutto». Matteo Marani a Skysport ha parlato così dello scontro in campo nel derby tra Ibrahimovic e Lukaku. «Non provocare uno e non rispondere alle provocazioni un altro. Un giocatore deve stare attento ai comportamenti perché è visto da tante persone e anche tantissimi giovani. Credo che non possa passare il messaggio di offendere l’avversario e un altro grande campioni. Due giocatori assoluti che arrivano faccia a faccia. Non è una scena degna della loro grandezza di giocatori».

(Fonte: SS24)