Sky – Ibra-Lukaku, nessuna sentenza prima del derby. Gli scenari possibili

Il giocatore nerazzurro è stato sentito oggi per quanto accaduto con lo svedese

Oggi è stato il giorno di Lukaku. Il giocatore nerazzurro è stato ascoltato dai procuratori sportivi per chiarire la sua posizione rispetto alla lite con Ibrahimovic nel derby di Coppa Italia. La sentenza richiederà tempo e non è previsto arrivi nella settimana del derby. I due quindi si ritroveranno domenica prossima l'uno contro l'altro con la questione ancora in sospeso.