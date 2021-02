L’Inter si gode un Lukaku stellare. Non solo bomber, è lui il più decisivo della Serie A

Il centravanti dell'Inter è il giocatori più decisivo del campionato con 16 gol segnati e 4 assist per i compagni, anche Lautaro in top 10

L'Inter ha battuto la Lazio a San Siro e, approfittando del passo falso del Milan in casa dello Spezia, si è presa il primo posto. Protagonista della sfida contro i biancocelesti è stato sicuramente Romelu Lukaku che, dopo qualche partita sottotono, si è ripreso la scena siglando due gol e fornendo a Lautaro l'assist per il terzo gol che ha chiuso la gara.

Il centravanti dell'Inter ha raggiunto Cristiano Ronaldo in testa alla classifica dei marcatori della Serie A, ma non solo. Lukaku è il giocatore più decisivo del campionato con 16 gol all'attivo e anche 4 assist. Al secondo nella classifica dei giocatori più decisivi c'è Ronaldo con 16 reti siglate e 2 assist. Tra i migliori del campionato anche Lautaro Martinez: 11 reti e assist per i compagni. Un coppia che si completa che trova la via del gol, ma che si mette anche al servizio della squadra.