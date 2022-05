In Inghilterra – Lukaku, il suo legale si adopera. Fissato l’incontro con Marotta

Il belga, con il suo rappresentante, vedrà l'ad nerazzurro: vuole tornare all'Inter ma non sarà facile convincere il Chelsea

In Inghilterra parlano di Lukaku e della sua decisione di essere rappresentato da un avvocato indipendente e non più dal suo agente, Pastorello.

Ne parla il sito caughtoffside.com che scrive: "Fonti hanno rivelato in esclusiva a CaughtOffside che Lukaku ha ora deciso di separarsi dalla sua agenzia. Il nazionale belga è ora assistito da un avvocato indipendente, che ha già preso i primi contatti per trovare un nuovo club per il suo cliente di punta. Abbiamo appreso che il nuovo rappresentante di Lukaku incontrerà l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, la prossima settimana per discutere di un possibile trasferimento a San Siro", si legge.