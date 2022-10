Inter, Lukaku insegue la 100a in nerazzurro. Ecco i possibili cambi di Inzaghi

"Per riuscire a ritrovare gli antichi equilibri, stasera Inzaghi, forte della qualificazione agli ottavi di Champions ottenuta in anticipo, potrà schierare la miglior squadra per poi vedere martedì a Monaco chi mandare in campo contro il Bayern (potrebbe tornare in panchina Brozovic ), ragionando anche in ottica Juventus (6 novembre a Torino). Per questo motivo non è da escludere che giochi la stessa squadra che ha superato 4-0 il Viktoria Plzen ma De Vrij (per Acerbi), D'Ambrosio (per Skriniar), Darmian (per Dumfries), Gosens (per Dimarco) e Asllani (per Calhanoglu) sperano in una chance. Partirà dalla panchina con l'obiettivo di aumentare il suo minutaggio Lukaku, in gol in Champions in soli 10 minuti in campo. Il belga dovrebbe giocare almeno 20 minuti e quando entrerà in campo, taglierà il prestigioso traguardo delle 100 gare in nerazzurro (con 66 gol)".