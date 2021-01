Inter, Lukaku posta una loro foto sui social e Barella fa ridere i tifosi con una battuta

Allenamento particolare per l’Inter che alla Pinetina ha giocato in partitella con la Pro Sesto. Ma c’è stato tempo anche per allenarsi in gruppo e di lavorare sulle marcature come è capitato a Barella e Lukaku. Il centrocampista nerazzurro ha preso in giro l’attaccante interista sui social. Romelu ha pubblicato, senza commenti come fa da un po’, una foto dalla seduta di oggi, proprio quella di un contrasto con Nicolò. Il calciatore sardo ha commentato con un “mangiato”. Come per sottolineare che è riuscito a marcarlo. Ma ha accompagnato la sua espressione con un sorriso. Barella sa bene quanto è difficile fermare il suo compagno. Qualcuno sotto glielo ha anche fatto notare: “È un po’ grosso da mangiare…”.