VIDEO – Scarpini si collega su Inter Tv, dietro di lui spunta Lukaku e mostra i muscoli

Umore alle stelle in casa Inter in attesa di giocare la partita valida perla semifinale di Europa League di lunedì prossimo. Pure Lukaku si è messo a scherzare con le telecamere di Inter Tv. Il giocatore nerazzurro, mentre Scarpini era collegato su Inter Tv per raccontare l’allenamento della squadra di Conte, gli è spuntato alle spalle sullo sfondo. Lo ha prima osservato attentamente, poi ha mostrato i muscoli. Gli stessi che ha mostrato nella gara col Bayer. Ha fatto a sportellate per tutta la partita con gli avversari, oltre ad aver segnato il gol del due a zero. ma per lui, alla fine, il migliore in campo era stato Barella.