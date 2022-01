Lukaku, l’intervista costa cara: il Chelsea lo multa e il conto è molto salato

Dopo le clamorose dichiarazioni, il club inglese ha deciso di comminare una multa salata la giocatore

Costa cara la clamorosa intervista rilasciata da Romelu Lukaku a Sky Sport. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il Chelsea ha deciso di multare il giocatore che dovrà versare una somma molto alta, 417 mila sterline, quasi 500 mila euro. Non solo l'esclusione nella gara contro il Liverpool, adesso Big Rom dovrà mettere mani al portafogli. La buona notizia per l'attaccante belga è arrivata dalle parole di Thomas Tuchel che ha chiuso il caso in conferenza stampa e sarà quindi disponibile per la gara contro il Tottenham.