Inter, Lukaku non si ferma neanche in vacanza: incontri con Jay-Z e Chad Johnson

Fittissimo il programma di Romelu Lukaku, che, anche in vacanza, ha deciso di tenersi in formissima e di portare avanti il proprio lavoro a livello di immagine. Spiega in merito La Gazzetta dello Sport: "Prima tappa a New York, per incontrare Jay-Z negli uffici di Roc Nation, festeggiare insieme lo scudetto vinto e ragionare su come far diventare sempre più dominante anche la sua immagine. Poi trasferimento a Miami, dove ha cominciato ad allenarsi in vista della nuova stagione. Ed è lì che ha svolto una seduta con Chad Johnson, ex stella della Nfl: Romelu è un perfezionista e ha voluto chiedere a Ochocinco alcune dritte sugli allenamenti, per essere ancora più esplosivo in campo. Ora Romelu è alle Isole Turks e Caicos, in pieno oceano Atlantico. Ultimi giorni di relax con famiglia e amici, con la solita parentesi dedicata all’allenamento. Le buone abitudini non cambiano, come il desiderio di vincere con la maglia dell’Inter".