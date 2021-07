Inter, domenica arriva Lukaku: leader indiscusso. “Non c’è Conte? Ecco cosa pensa”

Il capopopolo sta tornando, pronto per una nuova stagione di gol ed emozioni. Domenica Romelu Lukaku si riprenderà l’Inter e conoscerà e abbraccerà Simone Inzaghi

"Il capopopolo sta tornando, pronto per una nuova stagione di gol ed emozioni". Apre così il focus de La Gazzetta dello Sport in merito al rientro in gruppo di Romelu Lukaku , che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza per poi ributtarsi a capofitto nel mondo nerazzurro. Spiega la Rosea: "Domenica Romelu si riprenderà l’Inter e conoscerà e abbraccerà Simone Inzaghi , con cui ha avuto modo di parlare al telefono durante le vacanze. Due uomini in missione, per mantenere l’Inter sul tetto d’Italia e respingere il ritorno della Juve di Allegri e Ronaldo. Rom lo farà con lo stesso orgoglio con cui ieri ha risposto allo sfottò di un tifoso sui social, che gli chiedeva se tutti questi allenamenti serviranno ad uscire «dalla tasca di Chiellini»: «Sono felice per l’Italia... però i campioni dell’Italia siamo noi dell’Inter, ricordatelo».

Per confermare lo status di campione, Lukaku arriverà a Orlando già in ottima forma, come si intuisce dai video postati in questi giorni in rete: allenamenti all’alba, a torso nudo, per mostrare al mondo il suo strapotere fisico e la sua voglia di continuare ad essere dominante. Lukaku è ormai il simbolo indiscusso dell’Inter, leader tecnico e carismatico. Un uomo del popolo, che ha voluto celebrare lo scudetto in mezzo alla sua gente, girando in auto per Milano con la testa fuori dal tettuccio dell’auto e sventolando la maglia nerazzurra. Come un tifoso qualsiasi, come chi sa bene quale sia diventato il suo status all’interno del pianeta Inter. Fa nulla se non ci sarà più Antonio Conte, l’allenatore che lo ha trasformato da ottimo attaccante ad arma di distruzione. Romelu ha più consapevolezza di se stesso e piena coscienza del suo ruolo all’interno del gruppo, e di cosa deve fare per continuare a vincere", si legge.